“Un racconto di Natale”: Manerbio week pubblica i vincitori del concorso di scrittura

Quando si pensa al Natale una delle prime immagini che affiorano nella mente è immaginarsi su una comoda poltrona, al caldo mentre fuori magari nevica, con accanto un thè e saldo nelle mani un buon libro. Una immagine molto diversa dalla frenesia che ormai prevale in questi giorni festivi.

Un concorso di scrittura per riflettere sul significato profondo delle feste

Il Concorso di scrittura indetto dal Comitato Balotta di Seniga dedicato per il secondo anno al Natale vuole proprio essere un’occasione per fermarsi e riflettere. La scrittura ha un tempo lento, le parole sulla corta o sullo schermo di un laptop invitano proprio ad entrare in un tempo sospeso dove dare voce ai propri pensieri. “Un racconto di Natale” ha fatto questo: suggerito tanti modi diversi di vivere questo momento che sia per i più piccoli che per i più grandi è decisamente magico. Così si indaga l’aspetto più profondo dei sentimenti natalizi che invitano sempre ad essere più misericordiosi, si assiste ad un miracolo, o presunto tale, a quello che l’amore di una mamma spinge a fare per il proprio bambino e infine la capacità di restituire un po’ della grazia ricevuta. C’è tanto, tantissimo nei più di 50 racconti che sono arrivati al Comitato Balotta e anche quest’anno i vincitori hanno regalato un viaggio inaspettato tra le tante sfumature del Natale.

Un grande successo: più di 50 opere inviate

La Commissione composta da Riccardo Romagnoli, presidente del Comitato Balotta, Catina Balotta, membro del Comitato nonché figlia del professor Balotta, Maria Leoni, maestra e moglie del professor Balotta, Ilaria Spotti, professoressa di Filosofia al liceo Linguistico Manin di Cremona e autrice, Elena Ferrari, sindaco di Seniga, Sofia Caligiuri, giovane studentessa al Liceo Scientifico e nipote del professor Balotta, Santina Puglisi, membro del Rotary club Brescia Verola, Gaia Bussadori, giornalista di Manerbio Week dopo un’attenta lettura ed un naturale confronto ha indetto i vincitori che sono stati proclamati domenica 14 dicembre presso la parrocchiale di Seniga.

La valenza antropologica e sociale del Natale

“L’evento “I racconti di Natale” è promosso dal Comune di Seniga in sinergia con il comitato Balotta per ricordare il Professor Francesco con l’obiettivo di promuovere la sua figura oltre alla pittura attraverso anche la scrittura – ha ricordato il professor Romagnoli – Lo spirito di questa iniziativa pensata e realizzata da Catina Balotta a cui dobbiamo dire un grazie grande grande, intende stimolare una riflessione creativa capace di restituire, nella forma del racconto, la valenza spirituale e antropologica del Natale. A voi che scrivete, i vostri pensieri narrativi scaturiscono da storie dal significato profondo, che uniscono tradizione e modernità, esplorando i simboli visivi, dal babbo natale, luci, ambienti, doni e molto altro, utilizzando questi elementi interattivi sapete creare un’esperienza coinvolgente e personale, ma lasciate speranza e futuro, aiutando tutti noi ad arrivare all’autenticità del Natale. Quasi tutti noi viviamo una vita complicata; siamo concentrati su noi stessi, sui nostri guai, sulle nostre difficoltà. Questi vostri racconti ci aiutano non solo a distrarci, ma ci fanno vedere attraverso la vostra immaginazione, fantasia, creatività, pensieri, riflessioni un natale diverso permettendoci di vedere i simboli i significati di condivisione, di amore e di saperci rinnovare per abbracciare emozioni autentiche. Vi esorto a continuare ad avere fiducia nel futuro, di scrivere, scrivere perché scrivere significa chiarezza, consapevolezza ma soprattutto vi unisce al mondo. L’atto dello scrivere è trasformativo vi porterà a fare la differenza nella vostra vita. A voi narratori vi auguro successo, che le vostre storie siano sempre positive e tocchino i cuori, portando gioia a tutti. Auguri di buone feste a tutti”.

I racconti dei vincitori pubblicati integralmente su Manerbio Week

Nella categoria Ragazzi al primo posto c’è Sofia Slatineanu, seguita da Giorgia Bordani e da Gabriel Manenti; nella categoria Adulti medaglia d’oro a Egidio Gheda, seguito da Fabiana D’arrigo e Bruno Centomo. Come lo scorso anno Manerbio week ha sostenuto l’iniziativa pubblicando i racconti del primo classificato nella categoria Ragazzi e i primi tre della categoria Adulti. Li potete trovare nel numero in edicola da venerdì 2 gennaio, non resta che augurarvi buona lettura.