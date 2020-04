Un nuovo gioco da fare a casa: arriva disegna Pontoglio. E’ stato proposto dall’Accademia italiana del Casoncello e noi pubblicheremo i disegni.

Disegna Pontoglio

C’è bisogno di svago e di divertimento. Anche a Chiari un’iniziativa del genere ha ben funzionato. Allora perché non allargar i confini? Ecco che ci ha pensato l’Accademia del Casoncello.

“È un momento difficile per tutti, questa situazione ci ha portato in poco meno di un mese dal festeggiare insieme al rinchiuderci ognuno nelle proprie case, senza poterci vedere ed abbracciare, per un adulto, pur con fatica riesce a comprendere che questo sforzo sia necessario, ma per un bambino? per loro tutto questo è molto più difficile. Ed ecco che abbiamo voluto pensare a loro, ai più piccini, e ci siamo inventati questo “SMART WORKING” per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria.

DISEGNA PONTOGLIO : è tutto molto facile e tutti possono parteciparci, prendi carta, matita e tutti i colori dell’arcobaleno e pensa ad un luogo che immagini quando pensi a PONTOGLIO, la scuola, la chiesa, l’oratorio, il campanile o qualsiasi altro luogo simbolo. Usa le tempre, gli acquarelli, i pastelli a cera o ciò che credi sia meglio e stupiscici”.

Le regole

1.lasciati guidare dalla fantasia

2. Mettici tanto cuore

3. Hai 10 giorni di tempo per creare il tuo disegno.

4. Quando hai fatto il disegno chiedi a mamma o papà di inviarlo via whatsapp al numero dell’Accademia 366 1224072 oppure nei messaggi privati qui sulla nostra pagina facebook

5. Nel messaggio fai specificare il tuo NOME, COGNOME e la tua ETÀ

Chi vince?

Non ci sarà un vincitore, vince chi partecipa, perché ogni disegno verrà recuperato appena potremo e verrà creato un ALBUM DEI RICORDI che verrà esposto in biblioteca.

Cosa si vince?

Tutti i disegni verranno pubblicati qui, su PrimaBrescia, e ad estrazione, 3 disegni verranno pubblicati sulle pagine di ChiariWeek.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE