Un mese di riposo per le campane di Pontoglio, si va in manutenzione

Sono state “abbassate” giovedì. Il paese però, non resterà completamente senza il loro suono perché quelle che non necessitavano l’intervento sono rimaste in funzione

Un mese di riposo per le campane di Pontoglio

Non è passato inosservato il loro “abbassamento al suolo”, anzi. E’ stato un vero e proprio spettacolo. Giovedì sono state infatti prelevate e calate dall’alto cinque campane della torre civica di piazza XXVI Aprile. Dove sono andate? In manutenzione! Gli isolatori in legno, essendo esposti agli agenti atmosfe-rici, dovevano essere sostituiti e la parrocchia aveva già programmato l’intervento insieme ditta ditta De Antoni di Coccaglio che si occuperà di tutto. La decisione era già stata presa, ma i lavori sono potuti inizare solo dopo l’arrivo delle autorizzazioni della Curia e della Soprintendenza.

Le campane staranno via per circa un mese, ma nel frattempo quelle rimaste continueranno a suonare.