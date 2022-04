il programma

Altre sorprese sono previste per l’estate per tornare a fare gruppo e riprendere in mano le redini di una socialità che troppo a lungo è stata ferma.

Arte, concerti, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. Dopo due anni trascorsi in sordina a causa della pandemia da Covid, l’associazione Pensionati «A. Massetti» di Coccaglio è pronta a tornare in campo con un calendario ricco di nuove proposte spalmate su tutto il mese di maggio «per creare occasioni di serenità a tutti i soci e simpatizzanti» approfittando della bella stagione e della riduzione delle norme anticovid.

Un maggio di eventi insieme ai Pensionati di Coccaglio

Si parte già nei prossimi giorni. Domenica 24 e il 25 aprile nella sede dei Pensionati (via Benefattori, 15) prenderà vita una mostra fotografica in memoria della benefattrice Giulia Trezzi. Domenica 1 Maggio, alle 16, presso l'auditorium San Giovanni Battista si terrà un concerto lirico in collaborazione col tenore Giuseppe Lancini che, insieme ad altri artisti dell'Arena di Verona, proporrà romanze tratte dalle opere di Verdi, Donizzetti, Rossini e Bellini. Approfittando della festa della mamma, inoltre, domenica 8 Maggio, in sede verrà preparato uno squisito spiedo da asporto con polenta e un piccolo omaggio per tutte le mamme (ritiro dalle 11.30).

Il mese si chiuderà con una bella gita a Bobbio (Pc), in programma per giovedì 26, per visitare l'interessante borgo medioevale, l'Abbazia di San Colombano e il leggendario Ponte del Diavolo. Da non dimenticare poi l'allegra tombolata, che ogni mese riunisce tantissime persone.

