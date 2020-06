Un incontro online con Caprarica grazie alla biblioteca di Berlingo. Un occasione da non perdere, gratuita e aperta al pubblico.

Incontro online con Caprarica

Berlingo alla corte della regina Victoria. E’ in calendario per venerdì 12 giugno alle 19, il webinar (la conferenza online) per presentare l’ultimo libro di Antonio Caprarica. L’appuntmento è organizzato dalla biblioteca del Comune di Berlingo.

L’appuntamento

Gli intrighi, i delitti, le passioni alla Corte della regina Victoria saranno al centro del webinar organizzato per venerdì 12 giugno alle 19,00 dalla biblioteca del Comune di Berlingo. L’incontro virtuale, reso possibile grazie a Silvio Masullo e Antonello Petraglia e grazie alla collaborazione di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, sarà l’occasione per presentare “La regina imperatrice”, l’ultimo lavoro di Antonio Caprarica, edito da Sperling & Kupfer: un romanzo di grande respiro, dove trovano spazio scandali e passioni, i fasti delle dimore nobiliari londinesi e le sanguinose lotte dei comunardi parigini che fanno da sfondo al complesso personaggio della regina Victoria. L’autore dialogherà con la giornalista Benedetta Mora.

Sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento, aperto anche alle domande del pubblico, iscrivendosi a questo link: https://register.gotowebinar. com/register/ 7390653686423752974

Una volta completata l’iscrizione si riceverà un’email al proprio indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di iscrizione, dal quale accedere alla piattaforma nel giorno e ora indicati. Si raccomanda la puntualità.