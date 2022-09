Prende il via anche quest'anno il consueto appuntamento con il concorso fotografico della Riserva naturale delle Torbiere, giunto all'ottava edizione. Il tema del concorso Franco Bettini memorial Angelo Danesi scelto per il 2022 è "La Riserva in piccolo", che porterà i concorrenti a prestare maggiore attenzione ai dettagli, in modo da scoprire la parte più nascosta e che solitamente passa inosservata durante le normali passeggiate.

Un concorso fotografico per immortalare la natura

"La sfida che lanciamo è quella di evidenziare i dettagli, spesso tralasciati, che mantengono l’equilibrio in questo territorio così fragile e dinamico - hanno fatto sapere dall'Ente gestore della Riserva - Ogni partecipante può presentare un massimo di 4 fotografie in formato digitale".

Le immagini e la scheda di partecipazione compilata dovranno essere inviate come allegato di posta elettronica (o tramite Wetransfer) all’indirizzo info@torbiere.it entro le 14 del 27 ottobre. Per dettagli relativi alle dimensioni dei file, nomi da assegnare agli stessi e altre informazioni, si rimanda al regolamento completo disponibile sul sito www.torbieresebino.it.