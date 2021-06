La due giorni vede il patrocinio di Provincia e Regione, che sostengono il grande valore culturale e sociale del festival, ospitato da biblioteca e S.Maria dei Campi.

"Travagliato Jazz Festival": torna venerdì con la terza edizione

Speranza, condivisione e crescita culturale: questi gli obiettivi della terza edizione del "Travagliato Jazz Festival", presentata nelle scorse ore e che prenderà vita durante il fine settimana in arrivo.

Come lo scorso anno segnerà l'inizio della stagione culturale estiva della cittadina, coinvolgendo due formazioni e richiamando un vasto pubblico da tutta la provincia.

"La chiave dell'iniziativa è rendere fruibili musica e arte di qualità" ha spiegato il direttore artistico Sandro Torriani, che ha annunciato le due serate in programma insieme al sindaco di Travagliato Renato Pasinetti, l'assessore alla Cultura Simona Resconi e il consigliere referente di "Progetto donna" Patrizia Maculotti.

Come negli anni precedenti, le location scelte per i concerti sono Santa Maria dei Campi e la biblioteca comunale e, che saranno cornice rispettivamente della prima e della seconda sera venerdì 25 e domenica 27 a partire dalle 21.15.

Questa volta a salire sul palco il "Quartetto Saxofollia" con Moby Dick (venerdì) e il trio Taufic-Beccalossi-Corini (domenica) per uno spettacolo che si preannuncia unico.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.