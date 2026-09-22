Trame di luce: l’arte in mostra a Verolanuova

I linguaggi dell’arte in mostra a Verolanuova per un viaggio attraverso i diversi stili di una decina di autori tra pittura, fotografia e collage

La collettiva “Trame di luce” è stata inaugurata venerdì sera nella biblioteca comunale di via semenza alla presenza dell’assessore alla Cultura Maria Angela Nervi e della Compagnia VisulArtist Cremona alla presenza di un numeroso pubblico.

“Siamo abituati a girare il mondo per visitare le grandi esposizioni d’arte, ma magari non sappiamo che proprio dietro l’angolo c’è un grande artista – ha esordito così l’assessore Nervi – questo mi piace proprio: poter far diventare la biblioteca non solo un luogo dove si legge, ma anche un luogo dove l’arte viene portata a conoscenza di tutti. E’ importante che anche chi non ha gli strumenti possa conoscere attraverso altri si appassionino e che poi a loro volta lo portino avanti. Ringrazio di cuore gli artisti per questa bella iniziativa”.

Sono ben dieci gli artisti ad aver esposto: Achille Meazzi, Gheorghi Pentechev, Giordano Salvatore, Serena Superti, Ezio Raccanli, Ivana Cremaschini, Alessandra Comaroli, Mauro Maffezzoni, Maria Rosa Mosca e Domenico Martinelli.

“Ringrazio di cuore l’assessore Nervi, il Comune di Verolanuova, la biblioteca e tutte le persone che ci hanno permesso di portare qui Trame di luce – ha esordito Cremaschini nella doppia veste di artista e rappresentante, nonché ideatrice della Compagnia VisulaArtist – Siamo nati qualche hanno fa dall’incontro di artisti diversi ma uniti dal desiderio di condividere la propria ricerca: pittura, fotografia, disegno e collage”.