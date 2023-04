Torna la rassegna Libri sul lago promossa dall’associazione Scenari

Ritorna Libri sul lago, il festival di storie e luoghi nella cornice del lago d’Iseo, giunto alla seconda edizione. La manifestazione, promossa dall’associazione culturale Scenari di Iseo, si aprirà a metà maggio e farà tappa in diversi comuni del Sebino proponendo un viaggio letterario tra le due sponde del lago, bergamasca e bresciana. In attesa del festival, però, è in programma "Aspettando Libri sul lago" con tre serate inaugurali.

Dopo il successo riscosso a Predore dall'incontro con Alessia Gazzola, autrice per Longanesi della serie "L’Allieva", da cui è tratta l’omonima serie tv, che ha dialogato con Daniela Scotti raccontando i suoi romanzi (L’Allieva, Un tè a Chaverton House (Garzanti 2021), La costanza è un’eccezione (Longanesi, 2022) e l’ultimo uscito A Verona con Romeo e Giulietta (Perrone 2023), in cui ricostruisce le origini di Romeo e Giulietta, a partire dalla tradizione novellistica italiana, tra mito, musica, teatro e cinema), giovedì 4 maggio alle 20.30 alla Sala consiliare di Paratico in via Dell’Assunta 2, incontro con Giuseppe Festa, autore vincitore del Premio Rodari 2021, del Premio Bancarellino 2022 e del prestigioso Premio Kadaitosho in Giappone, che ha scritto anche articoli e racconti per National Geographic, Corriere della Sera e Repubblica.

L’autore, in dialogo con Daniela Scotti, racconterà il suo ultimo romanzo "L’estate dell’Orsa Maggiore. Storia vera di un ritorno alla vita selvaggia", novità editoriale pubblicata da Garzanti. Nel racconto, ambientato nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Festa ripercorre la storia dell’orsa Morena attraverso i ricordi e le testimonianze di chi, occupandosi di lei, ha salvato in fondo anche sé stesso. Un viaggio tra passato e presente ricco di suspense e colpi di scena che rivela la vera essenza dell’orso marsicano e l’urgenza di prendercene cura.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 035.4262079 o alla mail biblioteca@comune.paratico.bs.it.

Domenica 14 maggio alle 20.30 al Salone polivalente di via Roma 20 a Villongo l’autrice Iolanda Paladin presenta "L’innocenza veste di rosso", un giallo ambientato sul lago di Tovel in Trentino, pubblicato da Silele.

Ingresso libero. Informazioni al numero 035.926010 o alla mail biblioteca@comune.villongo.bg.it.