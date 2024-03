Il progetto di riqualificazione della struttura di Palazzolo sull'Oglio è stato ammesso al bando Cultura Missione Comune dell’Ics, che prevede un finanziamento agevolato.

Teatro Sociale: arriva lo sconto sul mutuo

Un generoso sconto sui costi della riqualificazione del Teatro sociale. Il progetto realizzato dal Comune è stato ammesso al bando Cultura Missione Comune 2023 dell’Istituto Credito Sportivo, che permetterà di accedere a un finanziamento agevolato: nello specifico, gli interessi del mutuo che il Comune accenderà per coprire i lavori verranno abbattuti di oltre il 60 percento, a beneficio delle tasche di tutti cittadini.

L’intervento alla struttura, uno dei punti cardine delle opere pubbliche inserite per il 2024, prevede la riqualificazione dell’impianto originale ottocentesco con il restauro di soffitto affrescato, tessuti, tendaggi e carta da parati, oltre alla sistemazione del parquet e dell’area dei camerini. Infine le tinteggiature, mentre verranno rinnovate anche le sedute della platea. Un progetto per cui l’Amministrazione ha stanziato 300mila euro in un capitolo ad hoc del Bilancio 2023, e che ora beneficerà delle agevolazioni previste dell’Ics: a fronte dei circa 106 mila euro iniziali per pagare il mutuo, ne verranno quindi spesi poco meno di 44mila.

Il risultato

L'ottenimento del mutuo a tasso agevolato per i lavori di ristrutturazione del nostro Teatro Sociale rappresenta un risultato molto significativo - ha commentato l’assessore al Bilancio, Matteo Gatto - La partecipazione a questo bando è stata una scelta strategica e lungimirante, in quanto non solo finanzia un intervento significativo per il miglioramento di un simbolo culturale della nostra comunità, ma ci consente anche di intervenire senza gravare sulle finanze comunali con interessi onerosi. Desidero esprimere il mio grande apprezzamento agli Uffici coinvolti per il loro impegno incessante e la loro professionalità dimostrata anche in questo successo.

Il restauro del Teatro Sociale, attualmente gestito dalla Compagnia Filodirame (che quest’anno ha portato sul palco una decima stagione ricca di appuntamenti), è stato inoltre iscritto al sistema Art Bonus, misura varata nel 2014 da Governo che prevede importanti benefici fiscali (credito di imposta fino al 65% sulla beneficenza) per chi effettua donazioni a sostegno di cultura e spettacolo, dando la possibilità a cittadini e imprese, nonché a mecenati esterni, di dare il proprio contributo per rilanciare un punto di riferimento per l’arte del territorio.