Tamponi più veloci? Ora è possibile grazie al Rotary Club Brescia Manerbio

La “Fase 2” è entrata nel vivo e l’emergenza Covid-19 pare essersi calmata. I dati evidenziano ricoveri in calo, così come i nuovi casi di Coronavirus e le richieste di accoglienza nei reparti di terapia intensiva; non si riduce ancora, purtroppo, il numero dei decessi, ma questo dato dipende da altri fattori. È giunto quindiil momento di cambiare strategia della gestione del rischio e decidere di utilizzare, con maggiore diffusione, ma in modo specifico e mirato, la diagnostica basata sul test/tampone. Ancora una volta il Rotary Club Brescia Manerbio, in collaborazione con altre realtà è sceso in campo regalando all’Istituto Zooprofilattico di Brescia un macchinario di ultima generazione.

Mille tamponi al giorno

Il test/tampone consente di individuare le persone infette in categorie a rischio o vulnerabili, le persone potenzialmente esposte al contagio, attuando una sorte di “sorveglianza attiva” sul territorio che permetta di esaminare i pazienti sintomatici in cura domiciliare, i parenti più vicini e tutti i cittadini che hanno ripreso a lavorare e circolare. Proprio per questo non si ferma l’attività dei Rotary Club del Distretto 2050 tra i quali Rotary Club Brescia Manerbio, Rotary Club Brescia Sud Est Montichiari ed Il volo di Pietro ONLUS. Incessantemente e con il consueto spirito propositivo, hanno deciso di convogliare i fondi per acquistare un macchinario di ultima generazione del costo di oltre 30.000 euro per l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, in grado di processare oltre mille tamponi al giorno.

La consegna

Il macchinario verrà consegnato all’Istituto durante questa settimana e permetterà di triplicare il numero dei tamponi processati dal centro.

“Sin dall’esordio del virus ci siamo resi conto della necessità di implementare il numero di esami diagnostici per la ricerca dei soggetti infetti – ha spiegato Michele Minervini, Presidente del Rotary Club Brescia Manerbio – quindi con il nostro partner “Il volo di Pietro ONLUS” ed i nostri sponsor Fonderie Torri, Bresciangrana, Emme Esse, Gioielleria iGussago e tanti altri, abbiamo colto con entusiasmo la proposta del Rotary Club Brescia Sud Est Montichiari, al quale siamo storicamente molto legati, di condividere il service ideato da Francesco Puccio a beneficio dell’Istituto Zoo Profilattico di Brescia che opera per tutta la Comunità della nostra provincia”