«Sulle ali delle emozioni»: Corte Franca ricorda Pantani

«L’idea è nata dalla mia passione per il ciclismo - ha spiegato Ghitti - Pantani, per la mia generazione, è un idolo. Le mie esposizioni, quindi, vogliono essere un tributo, ricordandolo per i suoi grandi successi».

Alla mostra, dal titolo «Sulle ali delle emozioni - attraverso una passione», era presente anche il campione Gianbattista Baronchelli e il consigliere comunale con delega allo Sport, Gabriella Tonoli.