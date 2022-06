Sul lago d’Iseo nasce "Libri sul lago", un festival diffuso per bambini, ragazzi e famiglie. Dal 19 giugno al 6 agosto la rassegna culturale animerà alcuni dei luoghi più caratteristici e suggestivi del Sebino con letture, presentazioni di libri e laboratori.

Sul Sebino nasce "Libri sul lago", festival letterario per bambini

Questa prima edizione ha come tema "Cipì e altre storie" ed è dedicata al maestro, scrittore e insegnante Mario Lodi, di cui ricorre il centenario della nascita. Una dedica che compare già nell’illustrazione della locandina: il ritratto del maestro, realizzato in esclusiva per il festival, dal pittore Bruno Zoppetti con tecnica mista su carta.

Il tour letterario prenderà il via a Gandosso e farà tappa a Credaro, Tavernola Bergamasca, Castro, Marone e Sulzano. I giovani partecipanti vivranno l’emozione di ascoltare storie di mistero, avventura, magia, amicizia e amore in angoli di natura degni loro stessi di un racconto: giardini affacciati sul lago, parchi nei boschi, cortili e addirittura una cascata.

Da un’idea di Roberta Martinelli che ne è la direttrice artistica e l’organizzatrice, "Libri sul lago" è promosso dall’associazione culturale Scenari di Iseo e dai Comuni coinvolti, in collaborazione con alcune librerie del territorio e Associazione Angelman onlus.

Il messaggio del maestro Lodi sarà il filo conduttore del festival. Gli incontri si apriranno con letture, a cura delle biblioteche locali, tratte dai suoi libri, a partire dal celebre romanzo "Cipì". Di seguito, saranno protagonisti le storie e i laboratori, con noti autori di libri per bambini e ragazzi di Bergamo, Brescia e dintorni. Tutti gli incontri saranno accessibili a chi ha difficoltà linguistiche e cognitive grazie a schede di lettura realizzate in comunicazione aumentativa alternativa dall’Associazione Angelman onlus.

"Libri sul lago nasce per offrire ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie dei momenti di socialità, cultura e bellezza nella natura – ha spiegato la Martinelli - Sarà un doppio viaggio, letterario e paesaggistico in cui l’emozione dei racconti sarà amplificato dall’emozione dei luoghi. I bambini conosceranno bravissimi autori e i loro ultimi libri e allo stesso tempo scopriranno angoli meravigliosi nella natura. Abbiamo scelto piccoli comuni del lago, lontani dal circuito degli eventi ma con scrigni di bellezza che meritano di essere conosciuti. Gli incontri potranno diventare così un’occasione per visite fuori porta inaspettate. Nel viaggio saremo accompagnati oltre che dagli autori, dai bibliotecari e i librai dei luoghi del festival. E per il 2023 c’è già l’idea di una edizione speciale per l’appuntamento Bergamo-Brescia Capitali della Cultura, con incontri dedicati anche ai lettori adulti, nuovi ospiti, nuovi libri e laboratori, ma anche musica e visite nei dintorni".

Il programma di giugno

Il festival si aprirà domenica 19 giugno alle 17 a Gandosso, nella cornice del Parco del Pitone, con un appuntamento dedicato ai piccoli dai 4 anni in su e alle famiglie. Antonio Bonanno, autore e illustratore di libri pubblicati in Francia e Italia racconterà "Chapeau", un viaggio meraviglioso e visionario, pieno di ironia e di pelosi ladruncoli di cappelli con protagonisti un’isola, un bambino, un vecchio stereoscopio e una notte di luna.

Venerdì 24 giugno alle 20, nel giardino della Chiesetta di San Fermo a Credaro, Nicoletta Bortolotti, affermata autrice per adulti e ragazzi e redattrice editoriale per Mondadori racconterà "L’accademia dei cacciatori di fantasmi", la storia di una scuola che insegna a cacciare i fantasmi, per chi vuole sapere come riconoscerli, incontrarli e cacciarli (dai 6 anni).

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera con prenotazione consigliata a librisullago@gmail.com.