Successo per le due serate “Tra le corde” organizzate sul sagrato della Pieve di Iseo

Iseo ha fatto l’en plein per i due concerti organizzati dalla Biblioteca e dal Comune sul sagrato della Pieve di Sant’Andrea. Triotango e il tributo a Ennio Morricone hanno ottenuto gli applausi del pubblico e commenti positivi.

Successo per le due serate “Tra le corde”

I cento posti a sedere allestiti secondo le norme per il distanziamento sociale sul sagrato della Pieve di Iseo erano pieni sia venerdì che sabato sera in occasione dei concerti del trio Tango Bossanova e della performance di Enea Leone e degli allievi della Masterclass di chitarra classica. In totale, tra le due serate, è stata registrata la presenza di circa 250 persone nel pubblico.

“In occasione del concerto tributo a Ennio Morricone la Protezione civile, che si è occupata insieme alla Locale della sicurezza e di garantire il distanziamento degli spettatori, ha dovuto chiudere l’ingresso al sagrato della chiesa poiché c’erano anche persone in piedi e avevamo raggiunto la capienza massima prevista dalle norme – ha spiegato Michele Consoli, presidente della Commissione Biblioteca – E’ stato il primo evento organizzato dalla biblioteca e abbiamo ricevuto tutti commenti positivi. Il merito è anche di Lorenzo Ottaviani, chitarrista iseano che ringrazio, che ha fatto da tramite con gli artisti e il maestro Leone”.

Anche dall’Amministrazione e dalla consigliera Cristina De Llera è arrivato il ringraziamento ai musicisti che si sono esibiti, a Ottaviani e al mestro Leone, alla Commissione Biblioteca, a Protezione civile e Vigili.