Successo per la prima edizione della Orzi Summer Nights

Successo per la prima edizione di Orzi Summer Nights, l’evento estivo griffato Orzinuovi dedicato ai giovani. Accolta nella suggestiva ed intima piazza Garibaldi, la festa da venerdì a sabato, ha conquistato il cuore cittadino centinaia di giovani e famiglie.

L’iniziativa nasce da un gruppo di cinque amici poco più che ventenni, e coniuga la beneficenza con la voglia di mettersi al servizio degli altri per proporre un’alternativa giovane e fresca ai coetanei. Così Matteo Binda, Marco Leoni, Nicolo’ Tarletti, Roberto Tomasoni, Matteo Gioia per sei mesi si sono rimboccati le maniche ed hanno organizzato, grazie alla collaborazione di Co.ge, macelleria Bonetti e di amici e parenti, una due giorni di musica live, dj set e buon cibo per promuovere il sano divertimento.

Il messaggio è chiaro: contrastare i luoghi comuni che tacciano i giovani d’oggi di non aver voglia di far nulla se non aggregarsi in piccole gang, ma dimostrare ci sono giovani che di voglia di fare ne hanno da vendere e soprattutto sanno mettersi in gioco per il bene della comunità. Ad oggi la creazione di questa nuova associazione è ancora in fase embrionale, ma dalla cabina di regia assicurano che questo appuntamento sarà inserito nel palinsesto degli eventi estivi cittadini. Il ricavato sarà destinato a sostegno dei progetti del gruppo Co.ge.