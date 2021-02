A Chiari parte un ciclo di video-racconti e suggerimenti di lettura che condurranno bambini e famigliein una serie di avventurosi e curiosi viaggi nella storia e nelle storie!

Storie dal Museo: parte l’operazione “10 candeline”

Nel il mese di febbraio 2021 la Sezione Archeologica del Museo della Città di Chiari, per conto dell’Amministrazione Comunale, avrebbe dovuto organizzare una serie di attività per bambini e famiglie a partire dalla Notte al Museo, iniziativa proposta come premio per i partecipanti all’ArcheoCaccia al Tesoro Digital Edition lanciata durante la scorsa edizione della Microeditoria.La delicata e complicata situazione sanitaria da covid-19 ancora oggi limita fortemente tutte le attività museali in presenza per cui, considerata anche la chiusura obbligata di musei e luoghi della cultura nei giorni di sabato e domenica, l’appuntamento in notturna e i festeggiamenti per il decimo compleanno del Museo e della Sezione Archeologica in particolare sono stati rimandati.

In attesa di poter incontrare nuovamente i bambini e le loro famiglie per festeggiare tutti insieme in sicurezza presso i locali della Sezione Archeologica, il Museo ha deciso di affidarsi ancora una volta al web confezionando un’iniziativa tutta in digitale e certamente ispirata al riconoscimento di Chiari Prima Capitale Italiana del Libro.È stato dunque spontaneo “chiedere consiglio ai libri” per dare forma ad uno specialissimo viaggio nella Storia e nell’Archeologia, un itinerario attraverso il caleidoscopico mondo delle storie con la s minuscola, ovvero quelle mille vicende che poi confluiscono in una sola e più grande “Storia”.È stato allora naturale investire la Sezione Archeologica – che nasce come “contenitore di storia” – del ruolo di “raccontastorie”: un luogo di conservazione che, al contempo, deve essere capace di restituire ad ogni suo fruitore delle storie da conservare nella memoria, da condividere, da regalare, da riscrivere… storie per cui emozionarsi e storie per riflettere!

L’idea

È nata così l’idea di organizzare l’iniziativa intitolata Storie dal Museo. Operazione “10 Candeline”: cinque video-racconti, realizzati in collaborazione con l’Associazione Librellule Odv, e cinque suggerimenti di lettura per invitare bambini e famiglie a consultare uno scaffale virtuale dedicato e accessibile sul sito web della Biblioteca Comunale Fausto Sabeo di Chiari.

Stasera si parte

Da venerdì 19 febbraio a martedì 23 marzo, alle 21 sulla pagina Facebook del Comune di Chiari (venerdì: video-racconti; martedì: suggerimenti di lettura), le famiglie potranno ascoltare storie di uomini vissuti ai tempi delle caverne, tra grotte e ripari dipinti con grandi scene di caccia; i bambini potranno lasciarsi ispirare dalle ricerche condotte da Carter, famoso archeologo che scoprì la tomba di Tutankhamon, il faraone bambino. Si continuerà il viaggio nel tempo raccontando di Antigone e della sua tragica vicenda che sarà messa in scena attraverso suggestive immagini ispirate alla pittura vascolare greca. Si racconterà poi della leggenda della fondazione di Roma, della lupa che salvò Romolo e Remo fino ad arrivare al medioevo dei Longobardi, di cui si avrà un assaggio attraverso le avventure di Adelchi e Ermengarda.Un viaggio nel tempo, nella storie e nelle storie scandite da pagine, illustrazioni, voci, suoni e racconti che saranno una sorta di anteprima delle avventure che bambini e famiglie vivranno di persona (in presenza!) quando torneranno al Museo.