Da sabato 9 a domenica 31 agosto 2025

"Situazioni: riflessi e riflessioni": a Monte Isola la personale del Maestro Giuseppe Belotti.

Da sabato 9 a domenica 31 agosto 2025 a Monte Isola nel cuore del lago d'Iseo sarà ospitata la mostra personale del Maestro Giuseppe Belotti, pittore bresciano di fama nazionale. L'inaugurazione è prevista domani alle 19 all'Info Point di Peschiera Maraglio. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Il Maestrale” di Palazzolo sull’Oglio in collaborazione con il Comune di Monte Isola, che celebra l’arte e il paesaggio, in un connubio poetico tra la pittura e la bellezza lacustre.

Giuseppe Belotti

Nato a Palazzolo sull’Oglio nel 1935, Belotti ha dedicato la sua vita alla pittura, esplorando con sensibilità e maestria la luce, la materia e il paesaggio. Le sue opere, spesso immerse in tonalità vibranti e riflessi iridescenti, raccontano il silenzio, la memoria e la spiritualità dei luoghi.

Il legame dell’artista con Monte Isola è profondo, risale fin dagli anni ’60 quando da studente dell’accademia trascorreva le giornate a dipingere il lago e il porticciolo di Sensole.

Il lago, con le sue sfumature mutevoli e la quiete che lo avvolge, è da sempre fonte d’ispirazione per l’artista, che lo ha ritratto come specchio dell’anima e teatro di emozioni sospese.

La rassegna presenterà una selezione di opere che dialogano con il paesaggio circostante, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva tra arte e natura. I dipinti esposti evocano atmosfere rarefatte, oggetti che si fanno simboli, e colori che sembrano respirare con il lago stesso. Un viaggio visivo e sensoriale che invita alla riflessione e alla scoperta. Accompagna la mostra un catalogo, con testo critico di Raffaello Marco Rossi e un documentario biografico dell’artista.