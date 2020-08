Si chiude in bellezza il Summerlife di Borgo San Giacomo. Sono state cinque settimane intense e ricche di attività che hanno segnato quel ritorno alla normalità che oggi più che mai non poteva essere così sentito.

La location è stata il campo da calcio dell’oratorio San Domenico Savio. L’ingrediente principale la voglia di stare insieme e divertirsi dopo mesi di dolore e preoccupazioni. Grande successo per il centro estivo Summerlife di Borgo, dovei veri protagonisti sono stati proprio i ragazzi, circa 65 bambini e 60 animatori. Sono state cinque settimane intense ricche di attività Smartfit, Ping Pong, laboratori sportivi, con gli animali, video maker e tennis. Un palinsesto ricco e variegato che ha donato quel ritorno alla normalità che oggi più che mai non poteva essere così sentito.

Ieri sera, venerdì, è andata in scena la serata di chiusura. Le coreografie studiate e messe in scena dai ragazzi. Quelli delle medie hanno proposto riflessioni e i loro punti di vista su alcune situazioni cambiate durante l’emergenza, scuola, vacanze e amicizie; le elementari le emozioni: gioia, paura, tristezza, nostalgia; poi sonno seguiti i balli classici fatti durante le attività, e dei video montati dal gruppo web. Uno spettacolo emozionante che ha fatto scendere lacrime di commozione ai genitori presenti.

“Quest’anno bello complicato e piu’ impegnativo, sempre con il timore del contagio ma per fortuna è andato tutto bene – ha commentato l’educatore Andrea Brocchi – Hai sempre il pensiero che qualcosa posso andare storto. Abbiamo visto i bambini con tanta voglia di stare insieme e giocare, non mi è mai successo in tutti questi anni di grest di vedere questa intensità , questa passione voglia di stare assieme e giocare. Gli animatori hanno dimostrato grande spirito e impegno nonostante questo luglio rovente.”