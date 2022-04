Provaglio

A due anni dall’istituzione dell’albo, sono 60 gli iscritti

L’Amministrazione ha deciso di dare un ulteriore impulso al progetto potenziando in particolare il settore della cultura, puntando quindi sulla collaborazione dei Volontari civici nella realizzazione di eventi e nell’apertura e custodia dei siti culturali, tra cui il Monastero di San Pietro in Lamosa e le chiese di San Bernardo e San Rocco.

Si cercano nuovi volontari civici per il settore cultura

Sono trascorsi quasi due anni dall’istituzione dell’albo comunale dei Volontari civici, che a oggi vede iscritti 60 provagliesi che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità e del paese il loro tempo, le loro competenze e abilità in modo completamente gratuito. C’è chi sorveglia i bambini sull’autobus, c’è chi li fa attraversare, chi si occupa della pulizia dei parchi, chi della tutela e valorizzazione dei beni, chi trasporta i malati verso gli ospedali per fare terapie, chi consegna libri, chi li rimette in ordine e si occupa di molti altri servizi. Ma ora da Palazzo Francesconi si vuole dare una nuova spinta al progetto, per cercare nuove leve disposte a mettersi in gioco e a donare un po’ di tempo per la comunità.

"Ringrazio tutte le volontarie e i volontari che collaborano con l’Amministrazione comunale e costituiscono una risorsa importante per il nostro paese – ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Simonini – Sono convinto che questi cittadini attivi siano un esempio virtuoso da seguire per tutti coloro che vorranno dedicare parte del proprio tempo libero alla cura del bene comune".

Tutti i cittadini e le cittadine che desiderano far parte del gruppo dei Volontari civici dovranno quindi presentare una domanda di ammissione all’albo e sottoscrivere un disciplinare di impiego atto a definire modalità e tempi di realizzazione dei progetti cui hanno scelto di partecipare. Il Comune si farà carico delle spese di assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

La documentazione necessaria può essere scaricata, compilata e inviata via mail a segreteria@comune.provagliodiseo.bs.it .