Si apre domani a Iseo il festival Onde Musicali

Classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, crossover e jazz: con 50 concerti in 21 comuni affacciati sul Sebino, il festival musicale di respiro internazionale Onde Musicali sul Lago d’Iseo rappresenta un’inedita occasione per partire (o tornare) alla scoperta del lago, sulle orme invisibili di chi ne ha subito fascino romantico nei secoli – da Lady Wortley Montagu ai visitatori di Floating Piers. Il suo ricco cartellone, articolato sull’arco di quattro mesi – dal 1 giugno al 10 settembre 2022 – alterna i nomi di grandi artisti, a quelli dei più promettenti interpreti della nuova scena musicale internazionale, da non perdere…d’udito.

Domani l'appuntamento con il Quintetto Eschilo e il concerto di apertura della rassegna musicale è sul sagrato della pieve di Sant'Andrea a Iseo alle 21. Si esibiranno Federica Giani e Giada Jasmine Rizqallah ai violini, Matteo Benassi alla viola, Aofia Volpiana al violoncello e Alessandro Valvo al clarinetto. Sempre nel capoluogo Sebino, ma nella frazione di Clusane, il 10 giugno si terrà il concerto del trio di Giovanni Mareggini al flauto, Marco Bronzi al violino e Luca Franzetti al violoncello. Nella piazza della chiesa vecchia dalle 21 si esibiranno in musiche di Vivaldi, Handel e Haydn. Si consiglia la prenotazione.