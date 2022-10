Secondo appuntamento con "Passando in rassegna"

Secondo appuntamento a San Paolo con "Passando in rassegna".

"Uomini d'amore"

Secondo appuntamento oggi, giovedì 27 ottobre, con "Passando in rassegna" a San Paolo.

Ospite della serata l'autrice Elena Peduzzi che per l'occasione presenterà il suo ultimo lavoro: "Uomini d'amore", storia di coraggio con protagonisti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'appuntamento è per le 20.30 nell'auditorium delle scuole medie di San Paolo (via Papa Giovanni XXIII, 16) con ingresso libero.