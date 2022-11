La scuola di Provaglio e l’Anpi Enrico Turla continuano la collaborazione instaurata ormai da anni per condurre gli studenti lungo il Percorso della memoria e riflettere sulla storia del Novecento.

Scuola e Anpi continuano a fare memoria

Sabato 12 novembre alle 9.30 in via Chiesa a Cremignane verrà inaugurata la stele dedicata al partigiano Giuseppe Verginella con uno spettacolo musicale dal titolo "Il comandante Alberto" a cura del Collettivo percorso permanente della memoria. Alle 11 seguirà un aperitivo al Circolo dei lavoratori di Iseo.

Alla giornata parteciperanno anche gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado Don Paolo Raffelli di Provaglio, che durante l’anno scolastico lavoreranno per creare un nuovo fumetto sulla figura di Verginella.

Dopo il successo di "Come ti chiami?", graphic novel a firma degli alunni delle terze medie dello scorso anno che ha visto come protagonista don Raffelli, quest’anno prosegue il progetto curato dal professore di arte Francesco Levi.

L’elaborato sulle vicende del rastrellamento nazifascista dell’agosto 1944 ha ricevuto il secondo premio nell’ambito del concorso "I giovani, la memoria, la storia, la cittadinanza" organizzato dalla Commissione Scuola Anpi Brescia, che ha definito il fumetto "un elaborato di ammirevole forza espressiva2 che ha permesso di tessere numerose collaborazioni e rendere omaggio alla Resistenza partigiana.

Domenica 13 novembre verrà ricordata la prima battaglia partigiana della Provincia di Brescia, avvenuta nel 1943 a Croce di Marone. Il ritrovo per la commemorazione è fissato alle 10.30 al monumento. Dopo i discorsi delle autorità verrà celebrata la Messa in ricordo dei partigiani caduti.