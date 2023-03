“I racconti del salice. Poesie di una foresta disincantata” di Mariachiara Scotti è l’appuntamento di marzo con la rassegna “Scrittori in casa” ideata dall’assessorato alla Cultura di Provaglio d'Iseo in collaborazione con la Biblioteca Civica Beppe Fenoglio.

"Scrittori in casa" al Monastero di San Pietro in Lamosa

La rassegna prevede diversi appuntamenti con l’autore che andranno a raccontare e trattare argomenti e storie diverse, dal romanzo classico, alla poesia, dal giallo, al saggio. La lettura come piacere quindi, ma anche il piacere della lettura in compagnia dell’autore per uno scambio delle prospettive tra chi scrive e chi legge il testo.

"Celebriamo la XXIII Giornata Mondiale della Poesia attraverso i componimenti di Maria Chiara Scotti – commenta Francesca Babaglioni, Assessore alla Cultura – Una giovane che con il suo lavoro contribuisce a dare forma alla vita culturale locale e ad arricchire di nuove energie il Monastero di San Pietro in Lamosa”.

Il lavoro della poetessa ci permette di entrare nel suo mondo popolato da “cuori impavidi, anime di fuliggine” e nelle loro vite, vissute tra i paesaggi storici di Brescia e le rive del Lago d’Iseo. Ispirandosi ai grandi della letteratura, da Leopardi a Pirandello, l’autrice spiega il suo punto di vista al suon di rime e versi, dal ruolo della donna alla critica sociale, dalla famiglia alla ricerca di un bene superiore, al ritrovamento della fede.

L’appuntamento è per domani, sabato 25 marzo alle 17.00 nell’Auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa. Lettura e interpretazione dei brani saranno a cura di Sergio Isonni, giornalista, cantante, attore. Gli incontri sono liberi e gratuiti.