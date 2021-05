Luca Micheletti, artista travagliatese, è conosciuto in tutto il mondo per il suo talento eclettico. È tornato in Italia per questo importante ruolo.

Sarà un bresciano a debuttare nel ruolo di Figaro al Teatro alla Scala

Nella sua carriera di successo ha diretto opere di Molière, Hugo e García Lorca, mettendosi alla prova anche con il cinema.

Il curriculum di Luca Micheletti è davvero notevole, annoverando anche un ruolo in “Pagliacci” di Marco Bellocchio e in “Italian Gangsters” di Renato de Maria.

Ora l’attore, regista, baritono, drammaturgo e traduttore travagliatese è pronto per misurarsi nelle vesti di Figaro ne “Le nozze di Figaro” di Giorgio Strehler.

Ad annunciarlo proprio il poliedrico artista, insieme al prestigioso teatro.

Lo scorso anno Micheletti aveva convinto critica e pubblico d’oltreoceano impersonando il Don Giovanni di Mozart all’Opera di Sidney, in Australia.

L’intensa tournée era proseguita a Tokyo, dove è stato diretto dal maestro Riccardo Muti.