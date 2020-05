Una festa patronale alternativa a Palazzolo.

San Fedele ai tempi del Covid: la Messa del vescovo in streaming

Il sindaco e l’Amministrazione lo avevano già comunicato: quest’anno per San Fedele niente tradizionale cerimonia. Ma in occasione del giorno del Santo Patrono, giovedì, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebrerà Messa nella chiesa parrocchiale di Palazzolo e sicuramente sarà affiancato dal parroco don Paolo Salvadori e dagli altri sacerdoti di Palazzolo. La Messa inizierà alle 20 e le porte della chiesa resteranno chiuse ai fedeli, ma sarà possibile seguire la funzione in diretta streaming sulla pagina degli oratori di Palazzolo e di Città di Palazzolo.

Giochi alternativi per i bambini

Le maestre della scuola materna di Sacro Cuore per i bambini hanno proposto, nella giornata di oggi, alcuni giochi davvero interessanti.

