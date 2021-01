Salta lo spettacolo in Rsa: gli auguri di Natale in un video

A causa delle restrizioni anti Covid le allieve della scuola Gocce di danza non hanno potuto esibirsi, come ogni anno, per i nonni della casa di riposo di Coccaglio. Tuttavia, per portare un sorriso agli anziani ospiti della struttura le ballerine hanno affidato a un bellissimo video i loro auguri di buon Natale e buone feste.

Salta lo spettacolo in Rsa: gli auguri in un video

Lo spettacolo della scuola Gocce di danza nella casa di riposo di Coccaglio rappresentava ormai una tradizione sia per gli ospiti che per le allieve. L’appuntamento si rinnovava infatti ogni anno l’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata. La pandemia e le norme anti-contagio hanno però fatto saltare l’evento, peraltro senza la possibilità di riprogrammarlo, quantomeno in tempi brevi.

“Da dieci anni portavamo avanti questa iniziativa come Gocce di danza, e prima ancora vi partecipavo come ballerina, quindi mi è dispiaciuto non poterci essere quest’anno”, ha spiegato l’insegnante e fondatrice della scuola Annalisa Colossi. Durante le lezioni online è nata l’idea di fare una sorpresa ai nonni della casa di riposo, non per l’Immacolata ma per la Vigilia di Natale, e in poche settimane è stato messo insieme un bellissimo video in cui le fotografie delle allieve, con sfondi natalizi sfruttando gli alberi e i presepi allestiti nelle rispettive abitazioni, erano accompagnate da celebri brani natalizi.

Un modo per rinnovare gli auguri agli anziani ospiti, non dal vivo ma filtrati da uno schermo. Un dono che è stato accolto con gioia dalla fondazione coccagliese. Il video è visibile online su You Tube.