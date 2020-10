Salta la sagra, ma non la solidarietà: la Pro Loco è il braccio destro di Aism

Salta l’Autunno in cascina, ma non la solidarietà: a causa del Covid la tradizionale sagra organizzata dalla Pro Loco di Azzano Mella quest’anno non si farà. Ma i volontari hanno già trovato un modo per continuare la loro azione sostituendo cibo e divertimento con la solidarietà.

Salta l’Autunno in cascina, ma non la solidarietà

“Il 3 e 4 ottobre avremmo festeggiato il decimo anniversario della nostra sagra, l’Autunno in Cascina, ma purtroppo causa emergenza Covid, per questioni organizzative, logistiche ma soprattutto morali con grande rammarico siamo stati costretti ad annullare l’appuntamento di quest’anno”.

Con queste parole la Pro Loco di Azzano Mella ha annunciato l’annullamento della sagra che, ogni anni, ha riunito la comunità per un week end di aggregazione, festa e divertimento. Un appuntamento ormai fisso a cui i volontari, in qualche modo, hanno deciso di non rinunciare sostituendo del tutto la sagra e facendosi braccio destro di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e della solidarietà.

Un banchetto per Aism

“Abbiamo deciso ugualmente di rendere “speciale” questo weekend, mettendoci in campo a supporto dell’associazione Aism nella vendita delle mele, il cui ricavato verrà poi destinato alla ricerca sulla sclerosi multipla”.

Sabato 3 e domenica 4 Ottobre in piazza Dante Alighieri i volti della Pro Loco saranno presenti con banchetto: chiunque voglia sostenere i progetti dell’associazione Aism, con un contributo minimo di 9 euro potrà acquistare un sacchetto di mele ed aiutare così la ricerca. E’ possibile anche prenotare il proprio sacchetto contattando la Pro Loco e effettuare il pagamento il giorno del ritiro.