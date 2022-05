CULTURA & TERRITORIO

La prima parte a maggio e giugno nei Comuni di Travagliato, Flero, Ospitaletto, Adro, Gussago, Cologne e Adro.

Il format torna in Franciacorta con ventisei appuntamenti da maggio a ottobre. Grazie al supporto pubblico e privato, il festival si conferma gratuito per tutti gli utenti.

Rinascimento culturale: al via la IX edizione del festival

Ideato e promosso dall'associazione Rinascimento culturale nove anni fa, l'omonimo festival prosegue il suo cammino sotto la direzione artistica di Alberto Albertini e quella organizzativa di Fabio Piovanelli con il supporto di numerosi volontari e del gruppo alpini delle sezioni provinciali di Brescia, Travagliato ed Erbusco.

Anche quest'anno, quindi, la kermesse si propone di portare in Franciacorta e in tutta la provincia i protagonisti più illustri di varie arti e discipline.

Musica, filosofia, teologia, spiritualità, letteratura, giornalismo, medicina e teatro sono le aree su cui si concentra il festival, a cui quest'anno si aggiungono cinema, giustizia e ambiente per un'iniziativa che fa della trasversalità il suo punto di forza distintivo.

La presentazione

Nelle scorse ore la presentazione ufficiale all'interno delle sale comunali di Travagliato, dove la consigliera con deleghe a Cultura e Associazioni culturali Francesca Orlandi ha accolto Albertini e Piovanelli per parlare del calendario e di tutte le novità di quest'anno.

"Uno dei nostri principali obiettivi è rendere la complessità fruibile - ha specificato Albertini - Le serate, inoltre, avranno una nuova modalità: mescoleranno la conferenza allo spettacolo senza però mai banalizzare i significati ma coinvolgendo il pubblico".

"La mission del festival è proprio quella di portare in provincia la cultura con un linguaggio semplice - ha ricordato Piovanelli - L'iniziativa riesce infatti a portare concetti e personalità che altrimenti rimarrebbero relegati all'ambito accademico".

Il programma

Si parte il 26 maggio al teatro delle Muse di Flero con il filosofo Umberto Galimberti sul tema "Giovani, famiglia e scuola" e si prosegue il 3 giugno a Ospitaletto in teatro Agorà con Domiziano Pontone, manager e cinefilo e "Il cinema com non l'avete mai visto".

Sabato 4 a Travagliato la cooperativa Il vomere ospiterà Massimo Donà con la riflessione dedicata a "Salvezza e salute: tra arte, religione e scienza".

Il 5 ci si sposta ad Adro, alla Madonna della neve, con il sociologo e accademico Stefano Allevi nonché esperto di fenomeni migratori, sociologia delle migrazioni e studi sul mutamento culturale in Europa: porterà sul palco "Di acqua e di terra: migrazioni e altri movimenti".

Dalla sociologia alla storia, il 6 alla sala civica Togni di Gussago professoressa Simona Colarizi parlerà di "Passatopresente: la fine della prima Repubblica".

La prima tranche di incontri si conclude con le serate del 10, 17 e 26, rispettivamente a Castegnato, Palazzolo e Cologne.

Ospiti degli appuntamenti: la direttrice dell'istituto di Astrofisica spaziale e Fisica cosmica di Milano Patrizia Caraveo; il magistrato Edmondo Bruti Liberati e il giornalista Sergio Rizzo.

Tutti gli eventi sono in programma alle 20.45, tranne quello del 5 giugno che si terrà a partire dalle 18.

Per informazioni e prenotazioni: www.rinascimentoculturale.it.