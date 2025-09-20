“Respiro di rinascita” la violenza di genere si combatte con lo yoga

L'iniziativa è stata organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla scuola Anam Arup

“Respiro di rinascita” è la prima di una serie di iniziative in programma a Verolavecchia per sensibilizzare verso la violenza di genere.

Respiro di rinascita

Alle volte la cura viene da un posto inaspettato, da un percorso inaspettato. Dopo tante conferenze, incontri, manifestazioni, tutti importanti e doverosi sulla sensibilizzazione verso la violenza di genere, l’Amministrazione guidata dal sindaco Maura Gualdi ha deciso di cambiare prospettiva. Determinante l’iniziativa della scuola Aman Arup di Brescia che si è proposta con le sue insegnanti Danila e Tatiana Aliprandi per dare vita ad un evento unic nel suo genere: “Respiro di rinascita”.

Un evento dedicato alle donne

Circa una quindicina di donne, di tutte le età, si sono accomodate sotto i grandi alberi del giardino di Villa Alghisi per vivere un’esperienza di “rinascita”, cioè aumentare la consapevolezza di se attraverso lo yoga, le asana messe in pratica sono altamente simboliche, di meditazione e gestione della respirazione. Disposte a cerchio, simbolo femminile per eccellenza, hanno imparato a radicarsi: perché solo con i piedi ben piantati a terra la testa è capace non solo di guardare lontano ma di acquisire consapevolezza.

“Respiro di rinascita si colloca nel filone degli eventi patrocinati e organizzati dal Comune di Verolavecchia per fare cultura della non violenza da ora fino al 25 novembre Giornata internazionale della violenza sulle donne – così ha esordito il sindaco Gualdi – La donna quindi è la protagonista e le istituzioni sono al suo fianco. La scuola di yoga Anam Arup di Brescia ha offerto alle donne presenti strumenti di difesa interiore. Una bella collaborazione quella tra il Comune di Verolavecchia e la scuola di yoga che è destinata a crescere a migliorarsi nel tempo con proposte che saranno sempre indirizzate nel sociale”.

Lo yoga è una disciplina che si presta particolarmente all’emancipazione individuale fornendo una solida base in un percorso di rinascita o ricostruzione di se stesse.

“Faremo delle lezioni per prendere consapevolezza del nostro corpo e delle nostre emozioni insieme al respiro, questo ci aiuta nella vita quotidiana a vivere in modo più tranquillo tutte le problematiche che dobbiamo affrontare durante la giornata: oggi abbiamo visto una parte fisica eseguita da Tatiana e una parte dedicata al respiro e al rilassamento guidata da me”, ha sottolineato Danila.

I grandi alberi del parco hanno protetto e accolto le donne che hanno dedicato un intero pomeriggio alla cura e alla riscoperta di se, una buona pratica che non dovrebbe mai essere dimenticata o accantonata, ma a questo penseranno la scuola Anam Arup e il Comune di Verolavecchia con un nutrito calendario di eventi.