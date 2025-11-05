Rassegna della Microeditoria: domani al via con Neri Marcorè.

Al via la Rassegna della Microeditoria

Prenderà ufficialmente il via domani (giovedì 6 novembre 2025) alle 20.30 la XXIII edizione della Rassegna della Microeditoria nell’elegante cornice di Villa Mazzotti Biancinelli a Chiari.

Il tema della XXIII edizione

Il tema scelto per l’edizione XXIII è “Laudato si’, per la parola” con cui si celebrano gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco e i 100 anni dell’Istituto Treccani e della casa editrice Morcelliana. Al pubblico viene in questo modo proprosto un invito al riflettere sul valore della parola come strumento di custodia, bellezza e responsabilità.

Il premio “Uomo di Parola 2025”

Cresce nel frattempo l’attesa per la serata inaugurale che si prospetta ricca di eventi. In particolare sarà aperta da un’introduzione teatrale dal titolo “Da San Francesco a Papa Francesco”, con la partecipazione delle danzatrici Emma Brambati e Greta Zitelli e la voce narrante di Giorgio Locatelli.

A seguire il momento più atteso con la partecipazione di Neri Marcorè protagonista del ConversaConcerto. All’attore verrà inoltre consegnato il Premio “Uomo di Parola 2025” per il suo impegno civile ed artistico. Il celebre artista prenderà per mano il pubblico accompagnandolo in un viaggio tra musica, parole e racconti, con brani di Gaber, De André e altri cantautori, intrecciati a riflessioni sul potere trasformativo della parola. Un evento che incarna perfettamente lo spirito della rassegna: cultura come ponte, come cura, come resistenza.

Informazioni sull’artista: Neri Marcorè tra tv, teatro e cinema

Dopo aver conseguito il diploma di interprete parlamentare in inglese e tedesco, presso la Scuola Superiore per Traduttori, sbarca nel mondo dello spettacolo: esordisce nel 1990 in Rai in Stasera mi Butto condotto da Gigi Sabani e poi in Ricomincio da Due con Raffaella Carrà. A 27 anni si innamora del teatro, passione che coltiva in contemporanea alla tv, radio e alla carriera di doppiatore. Il suo debutto sul grande schermo nel 1994 con Ladri di Cinema di Piero Natoli, in concorso al Festival di Venezia.

Il grande successo tv arriva nel 1997 al fianco di Corrado e Sabina Guzzanti al Pippo Chennedy Show e poi nel 1999 La Posta del Cuore. Collabora poi con la Gialappa’s in Mai Dire Gol e conduce da oltre sei anni, il book-game di Raitre “Per un Pugno di Libri”. Nel 2003 la consacrazione sul grande schermo, diretto da Pupi Avati ne Il Cuore Altrove, ottiene una nomination come Migliore Attore Protagonista ai David di Donatello. TRa gli altri film compare accanto a Luciana Littizzetto in Ravanello pallido (2004). E poi ancora per Pupi Avati ne La seconda notte di nozze (2005) e Gli amici del bar Margherita (2009). Sua inoltre una piccola parte nel film internazionale The Tourist. Nel 2024 dirige e interpreta Zamora, il suo primo film da regista.

Giorno 2: gli appuntamenti di venerdì 7 novembre 2025

La gara di lettura “Per un pugno di libri” (ispirata alla storica trasmissione Rai) aprirà di fatto la seconda giornata della Microeditoria alle 10: una sfida letteraria tra studenti, pensata per promuovere la lettura in modo coinvolgente e partecipativo. L’evento, che è ormai un appuntamento tradizionale della Rassegna, si svolgerà nel tendone di Villa Mazzotti.

In serata, alle ore 20.30, presso viale Bonatelli 33, l’Associazione Il Faro 50.0 presenta “La nebbia danzava attorno agli alberi”, letture tratte dall’opera di Enzo Giuseppe Cecchi, interpretate da Marco Zappalaglio. Un momento di poesia e memoria, che arricchisce il palinsesto culturale della giornata.

Una rassegna che è molto più di una fiera

Con oltre 100 editori indipendenti e decine di eventi tra presentazioni, laboratori, mostre e incontri, la Microeditoria 2025 si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama nazionale. Tra gli ospiti attesi nei giorni successivi: Maura Gancitano, Chiara Saraceno, Antonio Ingroia, Maurizio Mannoni, Alessandro Di Battista, Massimo Bray, Pippo Civati, Massimo Carlotto, Amalia Ercoli Finzi, i Modena City Ramblers e l’illustratrice palestinese Baraa Awoor, testimone di pace attraverso l’arte.

Per maggiori info

Per ulteriori informazioni circa la programmazione si rimanda al sito www.microeditoria.it aggiornato in tempo reale e ai social network collegati (Fb, Ig, Yt)