Punto di vista o punto di svista: mercoledì 3 dicembre al Piccolo Teatro!

Punto di vista o punto di svista. In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, mercoledì 3 dicembre si terrà un incontro presso il “Piccolo Teatro – Memo Bortolozzi” per affrontare in modo insolito l’argomento.

Più che una serata una vera e propria esperienza, in collaborazione con la Leonessa Baseball per Ciechi.

L’appuntamento avrà inizio con i saluti istituzionali alle 20.30 a seguire sarà Andrea Bettera conduttore radiofonico a introdurre l’argomento, e si entrerà nel clou dell’esperienza con l’interpretazione in estemporanea del musicista Paolo Camisani che porterà i presenti in una vera e propria esperienza sensoriale.

Alle 21.20 una relazione interattiva con i membri della Leonessa BXC e in chiusura “Oltre i punti di vista: uno sguardo sulla disabilità, con Alessandro Gabusi, public speaker.

Modererà la serata Lorenzo Barbieri, direttore artistico di Radio Basilica Verolanuova.