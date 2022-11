Provaglio premia i suoi studenti: aperti due bandi per le borse di studio

Un premio ai neo laureati e agli studenti meritevoli. Il Comune di Provaglio ha aperto il bando per assegnare le borse di studio agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado e per riconoscere l’impegno di chi ha conseguito la laurea.

Provaglio premia i suoi studenti

Per presentare domanda per la borsa di studio è necessario essere residenti a Provaglio e frazioni, non aver ripetuto l’anno per cui si richiede l’assegno, aver conseguito il diploma di terza media con 10 o 10 e lode, avere una media non inferiore all’8 se si è frequentata una delle classi delle superiori, o aver superato la maturità con un voto pari almeno a 80/100.

La richiesta, corredata dal certificato di studio con i voti riportati, dovrà essere inviata esclusivamente via email a protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it entro il 20 novembre, oppure la domanda può essere presentata utilizzando lo strumento "istanza online" del sito del Comune.

Per quanto riguarda i laureati, l’Amministrazione comunale ha istituito due premi: uno riservato a chi ha conseguito la laurea triennale o la magistrale/specialistica con un voto non inferiore a 90/110, mentre l’altro riservato a tutti gli studenti e le studentesse che hanno elaborato una tesi di riguardante il Comune di Provaglio d’Iseo (territorio, storia, cultura, tradizioni, ambiente, economia), indipendentemente dal voto conseguito.

Per ricevere il premio di laurea è necessario non aver goduto di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni. Le scadenze e le modalità di presentazione della domanda sono le stesse dell’altro bando. Le tesi diventeranno parte del patrimonio della biblioteca.