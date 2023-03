L’Amministrazione comunale ha aderito alla “Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati”, promossa dall’Associazione Cor et Amor. Attraverso una cerimonia ufficiale il Comune di Provaglio d’Iseo accoglie in modo istituzionale i nuovi nati e le nuove nate nell’anno 2022.

Provaglio d'Iseo accoglie i nuovi nati

La data scelta è il 21 marzo, l’inizio della primavera e quindi la celebrazione della nascita. Ma per consentire la partecipazione all’evento anche ai genitori che lavorano, l’Amministrazione ha scelto di programmare la cerimonia per oggi, sabato 25 marzo, alle 10.30. Sono attesi in sala consigliare i 34 nati lo scorso anno, i loro genitori e tutti i cittadini e le cittadine di Provaglio che vorranno dare il benvenuto ai piccoli provagliesi.

Simbolo della giornata è una chiave molto speciale che rappresenta la gentilezza, che verrà donata sotto forma di segnalibro unitamente ad un attestato di benvenuta/o, celebrando così la vita e la continuità per il nostro paese.

Come buona pratica di gentilezza e attraverso il sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, nel corso dell’evento l’Amministrazione Comunale donerà a tutti i bimbi e le bimbe un libro scelto tra la bibliografia Nati per Leggere. L’iniziativa è finalizzata a richiamare l’attenzione sull’importanza di investire nel futuro delle nuove generazioni partendo dall’alfabetizzazione e dalla cultura.

“Accogliere i nuovi nati è un modo gentile per offrire ai bambini e alle loro famiglie un messaggio di speranza per il futuro, oltre che un’occasione per riflettere sul valore della gentilezza per tutta la comunità – afferma Vincenzo Simonini - L’Amministrazione Comunale già da tempo accoglie i nuovi nati con un messaggio di benvenuto sui pannelli luminosi di Provaglio, Provezze e Fantecolo, ma intende investire nel loro futuro partendo dalla tutela dei diritti dell’infanzia e cioè garantire ad ogni bambino il diritto all’istruzione, alla salute e ad un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale.”