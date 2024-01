Prorogata la monografica dedicata a Giacomo Bergomi

Ultimi giorni per scoprire ed ammirare le opere di Giacomo Bergomi e visitare la città

La mostra dedicata all'artista è stata infatti prorogata fino a domenica 21 gennaio. Ma non è tutto perché durante l'ultimo giorno di apertura verrà organizzata una visita guidata gratuita che comprenderà la mostra e un viaggio culturale al borgo di Orzinuovi.

Per tutte le informazioni basterà cliccare sul sito del Comune di Orzinuovi, casa dell'artista.

La nascita della mostra

Cornice dell'evento la Rocca San Giorgio, che ha ositato la più importante mostra monografica mai dedicata all’opera di uno dei più interessanti e talentuosi pittori bresciani del Novecento.

Il percorso espositivo presenta 100 lavori realizzati tra la fine degli anni Cinquanta del Novecento e i primi anni Duemila a cura di Davide Dotti.

A cento anni dalla nascita

Orzinuovi ha voluto celebrare Giacomo Bergomi, nato nel 1923 e scomparso nel 2003, con l'esposizione inaugurata il primo settembre in occasione del taglio del nastro della storica Fiera orceana.

Fino a domenica, perciò, sarà possibile visitare la monografica dedicata al maestro, promossa e organizzata dal settore Cultura del Comune di Orzinuovi, col patrocinio della Provincia di Brescia e di Regione Lombardia, in collaborazione con il Gruppo Giacomo Bergomi, curata da Davide Dotti, che ha costruito un avvincente percorso espositivo in grado di ripercorrere le fasi creative più intense del maestro, attraverso l’attenta e scrupolosa selezione di 100 opere tra dipinti e disegni.