Primi appuntamenti per Resistenze Teatrali del Ctb

Partono in Rete gli appuntamenti di Resistenze Teatrali la nuova produzione del Centro Teatrale Bresciano

Diario di Bordo per “Il delirio del particolare”, in Rete il regista Giorgio Sangati

Primo appuntamento oggi alle 18 per Diario di Bordo, progetto inserito nella rassegna Resistenze Teatrali, una produzione del Centro Teatrale Bresciano per dare vita in Rete al Teatro che resiste ed esiste. Sul sito www.centroteatrlebresciano.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Ctb sarà possibile scoprire nel suo divenire lo spettacolo “Il delirio del particolare”. Il protagonista del primo appuntamento è il regista Giorgio Sangati.

10 poeti per resistere, 10 attori che resistono

Un altro progetto di Resistenze Teatrali è “10 poeti per resitsere, 10 attori che resistono”. Dieci attori legati al Ctb, in piena libertà scelgono un poeta e una poesia, la introducono, la commentano e la leggono agli spettatori collegati sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Ctb. Mercoledì 18 alle 18 la protagonista sarà Lella Costa che legge una poesia di Elsa Morante.