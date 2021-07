Presentato il programma del "Blam Festival" in Franciacorta

Unire la musica elettronica con l’immersione in un ambiente naturale. Sarà questo il perno della prima edizione del "Blam Festival", in programma dal 9 al 12 settembre in quattro parchi dislocati nel comune di Ome: un apparente contrasto dal quale scaturiranno modalità inedite di fruizione, stimolando un processo multisensoriale estremamente evocativo e una dinamicità che renderà la rassegna molto diversa da quelle tradizionali.

Presentato il programma del "Blam Festival"

Il programma della manifestazione è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi. "La scelta delle differenti location si pone in stretta relazione con la tipologia di musica proposta – hanno spiegato gli organizzatori – Ogni serata sarà associata all’elemento naturale che contraddistingue la vegetazione dello spazio che la ospita, dando vita a un’esperienza globale". Una rassegna che enfatizza dunque l’interazione tra ambiente, musica e movimento. La prima serata, giovedì 9 settembre, si svolgerà al parco della Casa Gialla al Maglio e vedrà al centro la presentazione del progetto discografico "Ciao Italia – Generazioni Underground", doppio vinile uscito il 12 giugno 2021 con l’etichetta Rebirth: un affascinante viaggio ritmico nella musica underground. Si proseguirà il 10 settembre al parco di Cerezzata con Valentina Bodini, in arte Budino, bresciana da anni trapiantata a Berlino, con un concerto in cui la musica dal tocco "italo" scombinerà il dancefloor con echi electro/dark e atmosfere retrofuturiste. L’11 settembre lo sfondo naturale sarà il parco del Maglio, una vera e propria arena naturale, e sul palco ci sarà Recondite (foto nel testo), artista tedesco che la sua musica cerca di trasmettere esperienze profonde e di suscitare sensazioni sempre nuove, con una concezione del live che allinea musica e ambiente. Suoni rilassanti si mescoleranno con ombre dark, in un itinerario immaginario alla scoperta delle più inesplorate zone della musica elettronica. Domenica 12 settembre gran finale al parco di San Michele con "Brescia Repubblica Elettronica", evento dedicato ad artisti e dj della scena clubbing bresciana.

Aperte le prevendite

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid in vigore, con capienza limitata e obbligo di mascherina all’ingresso. Ulteriori informazioni e prevendite sul sito www.blamfestival.it.