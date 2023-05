Premio Letterario “Elisabetta Grimani”, 17 i partecipanti per il Festival del Tiepolo Scomposto.

Sperimentare la letteratura, attraverso la scrittura creativa per raccontare le gesta del pittore veneziano del ‘700 Giambattista Tiepolo e dei suoi teleri che a Verolanuova hanno fatto la storia. Questo è il tema su cui i partecipanti del «Premio letterario Elisabetta Grimani» si sono sfidati, ed hanno in 17 preso parte alla premiazione, domenica per il Festival Tiepolo Scomposto.

«Sono contenta del buon esito del concorso, - ha spiegato la scrittrice e giornalista Viviana Filippini, curatrice del concorso letterario – ogni autore/autrice che ha partecipato è riuscito a mettersi in gioco, e a creare storie avvincenti, emozionanti, curiose e simpatiche dove il Tiepolo è presente in persona o solo con degli echi che lo rendono protagonista».

Una prima edizione che ha regalato molte soddisfazioni, alla commissione di storici e professionisti dell’arte e della scrittura, che si sono presi l’incarico di analizzare i racconti, che parlano dei teleri e del Tiepolo, ma che hanno anche l’intento di ricordare una figura altrettanto importante per Verolanuova. Una donna appartenente alla nobile casata locale dei Gambara: la signora Elisabetta Grimani.

«La Grimani, - spiega Viviana Filippini - non ha solo fama di essere stata colei che ha commissionato all'artista veneziano i grandi teleri, ma è stata per Verolanuova una figura importante perché moglie, madre e donna dedita al bene del prossimo e della comunità».

Ogni racconto, è naturalmente frutto della fantasia, invenzione e creatività degli autori che hanno deciso di partecipare. I testi che sono stati presentati alla sala consiliare del Municipio, poi verranno pubblicati sul sito ufficiale visit.verolanuova, in una pagina speciale.

«I partecipanti – ha commentato la curatrice del concorso - hanno davvero preso il Tiepolo e lo hanno scomposto e ricomposto in parole secondo la loro creatività, dando vita a racconti storici, gialli, di formazione, pieni di enigmi da risolvere, ma anche distopici proiettati in un futuro post apocalittico».

Manoscritti, in cui il Tiepolo è stato ingegnosamente ristrutturato e riadattato a seconda delle esigenze autoriali. «L’intento - ha poi concluso la curatrice del concorso - per il futuro è quello di mantenere attivo il premio letterario dedicato alla Grimani, scegliendo però tematiche differenti. Ringrazio il direttore artistico del Festival Pietro Arrigoni e a tutto lo staff del Festival, che hanno contribuito al progetto, ma anche a tutti coloro che in questi mesi con parole, musica, suoni, sapori, colori, costumi e voci stanno facendo conoscere il Tiepolo a Verolanuova e la realtà storico artistica che la caratterizza».

I riconoscimenti

Di seguito i nomi degli autori, che hanno ricevuto l’attestato e il premio letterario.

- Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo, 2°C della primaria di secondo grado, sotto la supervisione del Prof. Daniele Cristini.

- Bertoni Anna Maria

- Bigliardi Alice

- Bricchi Laura

- Castrini Alberto

- Cogi Gisella

- Ferri Antonella

- Gatti Francesco

- Kaur Pallakdeep

- Lo Pilato Clorinda

- Lovatti Maurilio

- Massini Chiara

- Nadalini Gambara Domenico

- Raggi Maria Teresa (Terry)

- Rossi Alberto

- Schilirò Adriano e Fr. Gabriele Maria Checchi O. Cist.

Le immagini della consegna