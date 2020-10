Polio e Covid al centro dell’incontro di Nuove Frontiere

In occasione della Giornata mondiale della Polio 2020 l’e-Club Rotary nuove Frontiere ha organizzato un importante conferenza on line.

Poliomielite e Covid

Al centro della conferenza, che si è svolta giovedì sera sulla piattaforma zoom, lo stato dei lavori sull’eradicazione della Poliomielite, uno dei service che sta più a cuore ai rotariani e come procede lo studio sui vaccini anti Covid. Dave King, docente di giornalismo sportivo presso University Campus of Football Business Wembley e direttore del Rotary Magazine for Great Britain & Ireland, ha portato l’esperienza del suo ultimo viaggio in India, dove si è recato per partecipare e documentare la campagna di vaccinazione contro la Poliomielite. Mentre Roberta Baronio, PhD. ricercatrice presso University of Oxford e presidente della Commissione Polio Rotary eClub Nuove Frontiere, ha introdotto l’incontro e presentato un chiaro e molto attuale intervento su tutti i falsi miti che avvolgono la vaccinazioni, sia quelle obbligatorie per bambini, si quelle che si stanno realizzando per contrastare la pandemia di Covid. Soddisfatta la presidente di Nuove Frontiere, Nedda Brunelli, per il successo della serata. “Grazie a tutti i numerosi partecipanti ed ai relatori che grazie alle loro competenze hanno proposto una serata di indubbio interesse e valore”, ha dichiarato.