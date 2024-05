Phantàzo: la mostra a Gussago.

Phantàzo, la mostra a cura di Romano Mazzola e con il patrocinio del comune di Gussago, assessorato alla Cultura, sarà inaugurata sabato 1 giugno 2024 alle 17 e sarà visitabile fino a domenica 16 giugno 2024 nella Chiesa di San Lorenzo. Le visite nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30.

"La Chiesa di San Lorenzo è un luogo straordinario che offre una cornice perfetta per l'esposizione delle opere di questi bravi ed importanti artisti - ha dichiarato il curatore Romano Mazzola - È un'occasione unica per immergersi nell'universo creativo del Maestro gussaghese Eugenio Levi (un grazie alla famiglia per le opere messe a disposizione) come gussaghese è Gabriele Bastianon e degli artisti Giovanni Faini, Guido Moretti e Flavio Pellegrini, tra i più interessanti e rappresentativi del panorama artistico bresciano".

"Il tema centrale della mostra, l'espressione artistica nelle sue molteplici forme e sfaccettature, si riflette in ogni opera esposta. Dalle tele vibranti di colori alle emozioni delle sculture che plasmano la materia con maestria, ogni opera racconta una storia unica, lasciando spazio all'interpretazione personale di chi osserva. Ma non è solo la bellezza formale delle opere ad affascinare il visitatore. È anche la profondità concettuale, la ricerca di un equilibrio tra razionalità e intuizione, che rendono questa mostra così coinvolgente. Ogni opera invita a una riflessione profonda sul significato dell'arte e sulla sua capacità di trasmettere emozioni e pensieri universali".

"In questo contesto, il dialogo tra le opere diventa un viaggio spirituale, un'esperienza che va oltre il semplice atto di guardare. È un'opportunità per esplorare nuove prospettive, per aprire la mente a nuove idee e per lasciarsi trasportare dall'emozione pura dell'arte. Così, mentre si percorre la navata della Chiesa di San Lorenzo, ci si trova immersi in un mondo di bellezza e di significato, un mondo dove l'arte diventa veicolo di trasformazione e di illuminazione. E ci si rende conto che, anche se le opere degli artisti possono essere mute, esse parlano direttamente al cuore di chi sa ascoltarle".