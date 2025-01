Visite e laboratori creativi per bambini e famiglie alla scoperta del Museo della Civiltà Contadina “Dino Gregorio” di Mairano: con il ciclo di appuntamenti “Per filo e per segno” il museo apre le porte a tutti i bambini e alle loro famiglie per un curioso viaggio lungo il filo rosso delle tradizioni artigianali e manifatturiere locali.

Per filo e per segno

Dopo quello di sabato 18 gennaio 2025 ci sono altri pomeriggi da segnare in agenda: quello di sabato 25 gennaio e sabato 1 febbraio, dalle 15 alle 17, dove presso il museo locale si terrà un ciclo di incontri laboratoriali intitolato Per filo e per segno, organizzato dall’associazione Amici del Museo della Civiltà Contadina e patrocinato dal Comune di Mairano.

Come fare per partecipare

Per tutti gli appuntamenti la partecipazione sarà gratuita, ma per via dei posti limitati l’iscrizione è obbligatoria (tramite compilazione del modulo online: https://bit.ly/mairanomuseolab). Le attività sono dedicate ai bambini di età compresa tra 5 e 12 anni.

Per i bambini di età inferiore a 6 anni è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.

Nello specifico, la proposta nata con l’intento di valorizzare e promuovere il museo mairanese intende avvicinare i più piccoli e le loro famiglie alla conoscenza del patrimonio materiale conservato ed esposto in museo attraverso il racconto e la pratica di antichi mestieri.

I partecipanti potranno così sperimentare l’antica arte della tessitura e dell’intreccio, conoscere materie prime come la lana, il lino, la rafia e la seta che saranno trasformati in piccoli prodotti creativi da portarsi a casa a ricordo dell’esperienza vissuta in museo sito in via Matteotti 1. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@vitacontadina.it