Paolo Nori questa sera ospite a Villa Mazzotti

Paolo Nori questa sera (martedì 3 ottobre 2023) ospite a Villa Mazzotti a Chiari.

Paolo Nori questa sera a Villa Mazzotti

Un appuntamento da non perdere quello di martedì 3 ottobre 2023, per la rassegna “Un libro, per piacere!”: ospite nella splendida Villa Mazzotti a Chiari sarà lo scrittore Paolo Nori, a parlare del suo ultimo libro, “Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Anna Achmatova e noi”. Scrittore e traduttore, Paolo Nori è il maggior divulgatore di letteratura russa in Italia. La sua prima pubblicazione, “Le cose non sono le cose” (Fernandel), è del 1999. A questa sono seguiti diversi libri: romanzi, saggi, biografie, senza contare le numerose traduzioni e curatele. Nel 2019 esce “I russi sono matti. Corso elementare di letteratura russa 1820 – 1921” (UTET), con “Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij” (Mondadori, 2020) è stato finalista del Premio Campiello 2021. Nel 2023 è uscito per Mondadori il suo “Vi avverto che vivo per l’ultima volta”, in cui, dopo essere entrato in quella di Dostoevskij, Nori ci accompagna nelle vicende di un'altra vita incredibile: quella della grande poetessa Anna Achmatova.

Info utili

Paolo Nori sarà a Chiari martedì 3 ottobre alle ore 21, a Villa Mazzotti, Viale G. Mazzini 39. Per informazioni: Biblioteca di Chiari 030.7008333 / WhatsApp 0307008336 biblioteca@comune.chiari.brescia.it. Il programma completo della rassegna è su: https://opac.provincia.brescia.it/ Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.