Questa mattina sono stati spiegati i dettagli in occasione della conferenza stampa.

Palazzolo rilancia gli eventi estivi dopo il Covid

Dopo il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, riparte anche il settore culturale di Palazzolo. L’associazione teatrale Filodirame in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’organizzazione di foodtrucking Eatinero, hanno organizzato serate artistiche nel Parco delle Tre Ville per i mesi di luglio e agosto. Il progetto, appositamente denominato Estate D’istanti, ha l’obbiettivo di ripartire e far passare momenti sereni alla cittadinanza palazzolese. Il tutto sarà effettuato nella norme di sicurezza.

La volontà di ripartire

Durante la conferenza, alla quale erano presenti anche il vicesindaco Gianmarco Cossandi e l’assessore al Commercio Alessandra Piantoni. E’ stata sottolineata la voglia di ripartire dopo il covid. L’ingresso è gratuito e tutto si terrà all’aperto, serate di cinema e teatro in villa con la possibilità di fare un pic-nic grazie alla presenza di eatinero e ogni serata ci saranno due diversi truck. Per gli spettacoli prenotazione obbligatoria a www.filodirame.it. Massimo 150 persone. E poi al via “progetto artisti a domicilio”: artisti palazzolesi che nell’orario di cena, faranno delle incursioni nella vie di Palazzolo, completamente a sorpresa. E gli abitanti possono uscire sui balconi o nei giardini per assistere a spettacoli per strada di teatro, musica e danza.