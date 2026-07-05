E' successo tra venerdì e sabato, "Avevano già provato a entrare due mesi fa, ora ci sono riusciti", ha raccontato amareggiato il capogruppo Simoni

Con una mazza ha sfondato la porta-vetro della sede degli Alpini di Palazzolo sull’Oglio, in via Sgrazzutti. Poi è entrato e ha messo tutto a soqquadro, per poi fuggire con la cassaforte e un computer in uso alle Penne nere. Il raid, avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio, è stato prontamente denunciato ai carabinieri della stazione locale, che ora indagano sull’episodio.

Palazzolo, furto alla sede degli Alpini: sfonda la porta a colpi di mazza e ruba la cassaforte

Il furto è avvenuto attorno all’1.20 di notte, immortalato dalle telecamere della videosorveglianza della sede. “Avevano già provato a entrare un paio di mesi fa – ha spiegato il capogruppo Mario Simoni, che sabato mattina si è accorto dell’effrazione – Allora erano in due, ma non erano riusciti a entrare: il vetro della porta è spesso, antisfondamento, e aveva resistito”.

Uno di loro, sempre che si tratti dello stesso soggetto, questa volta è tornato preparato. “Ha usato una mazza da 5 chili per sfondate la porta sul retro: ce l’ha anche lasciata lì, come ricordo – ha continuato Simoni, amareggiato – Ha ribaltato tutto ed è scappato con il computer e la cassaforte custoditi nell’ufficio, dove tenevano i soldi delle offerte e delle nostre iniziative”. Dentro e fuori in 8 minuti, tanto è durato il raid.

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Ancora non è chiaro l’ammontare, ma il furto va be oltre il denaro. Il raid ha causato numerosi danni alla sede degli Alpini, che quest’anno celebrano i cento anni dalla Fondazione. “Abbiamo consegnato le immagini ai carabinieri, spero lo prendano”.