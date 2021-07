Un viaggio a Palazzolo sull’Oglio, tra le vie e i luoghi della città, all’inseguimento gioioso del proprio idolo sportivo. È questa la storia di fantasia del piccolo Nathan che, aprendo un baule magico al parco fluviale Metelli, vede apparire il suo personale idolo calcistico e insieme a lui comincia a giocare a pallone nei luoghi più suggestivi di Palazzolo.

Palazzolo "Anima l'arte": un video che mostra le bellezze della città

È questo il file rouge del video dedicato a Palazzolo sull’Oglio che fa parte di Anima l’Arte: progetto dell’associazione culturale Meid Eventi di Carpenedolo (Brescia), che sta realizzando una serie di videoclip dedicati ad alcuni Comuni italiani. Un modo per promuovere le bellezze locali e allo stesso tempo rilanciare un settore, quello del filmmaking e in generale del comparto artistico, tra i più colpiti dalla pandemia.

Il video, opera di Miriam Marelli e Lorenzo Pagani, punta proprio a essere un viaggio emozionale sia per chi conosce la città sia per chi la potrebbe visitare. La colonna sonora è

realizzata da Nicola Cipriani, noto musicista e compositore di Verona, che ha ideato le musiche ad hoc per il video. Mentre Nicholas Leoni è un artista e atleta di football freestyle, membro Footwork Italia: uno dei più importanti team di questa disciplina (team capitanato dal bresciano Gunther Celli, tra i migliori al mondo); Leoni è anche noto per essersi esibito a Roma in occasione dell'evento Euro 2020, durante le partite inaugurali della Nazionale.

La realizzazione e il video

«Abbiamo aderito con piacere alla proposta di far parte del progetto Anima l’Arte di Meid Eventi – ha commentato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Gianmarco Cossandi –. Il video mostra molti dei luoghi più belli della nostra città e con il suo carattere giocoso pensiamo possa essere apprezzato sia dai palazzolesi, sia da chi ancora non conosce la nostra città. L’invito per tutti è quello di visitare Palazzolo sull’Oglio e vivere i nostri bellissimi luoghi che in questa stagione estiva, dopo i mesi della pandemia, sono arricchiti da numerosi eventi di alto livello e per tutti i gusti: dal calendario tutto palazzolese di Estate d’Istanti a quelli della rassegna del sistema bibliotecario Mi.Libro, passando per molti altri». Il video è disponibile sul canale YouTube della Città di Palazzolo, cliccando qui: https://youtu.be/Vjdg5p4jcUE

Con questo video, Palazzolo sull'Oglio entra a far parte della rete di Comuni che hanno scelto anche Anima l’Arte per promuovere il proprio territorio. I video dei Comuni fin qui realizzati sono tutti disponibili sul sito www.animalarte.it.