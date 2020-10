Padre Mario Bellini, un libro per ricordare l’uomo e il missionario

È stato presentato oggi, martedì 6 ottobre, alla Casa della Misericordia di Ghedi, il libro “Padre Mario Bellini”, il testo che ripercorre con dovizia di particolari e ricche documentazioni fotografiche la vita e le opere del sacerdote calvisanese scomparso nel 2018, per tanti anni operante in Argentina come missionario della congregazione della Consolata.

Il volume, nato grazie alla collaborazione di parenti, amici, storici e studiosi locali e arricchito dalla prefazione del Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada, comprende testimonianze, immagini, note, articoli dedicati al prelato con curiosità e aneddoti legati alla sua esperienza di uomo di fede da sempre attento ai poveri.

La presentazione, moderata dal giornalista Federico Migliorati, ha visto presente il comitato di redazione del libro, Gianni Cavallari, Franca Arici, Roberta e Antonella Bellini e Padre Rinaldo Guarisco Superiore Generale della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, che ha condiviso con don Bellini esperienze pastorali ed umane.

Tutto il ricavato dalla vendita dell’opera, che sabato 10 verrà presentata anche a Viadana di Calvisano, sarà devoluto ai progetti della Casa della Misericordia, realtà a cui don Bellini era molto legato e che gli ha dedicato anche una sala polivalente.

TORNA A HOME PAGE