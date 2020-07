Orzinuovi si tinge di bianco per cenare sotto le stelle: oltre mille persone ieri sera si sono ritrovate in piazza Garibaldi e in piazza Vittorio Emanuele per trascorrere una piacevole serata, ma senza dimenticare la sicurezza.

Una tavola imbandita, un dress code rigorosamente bianco e la voglia di ricominciare, lasciandosi alle spalle (ma senza dimenticare nulla) la tristezza dei mesi dell’emergenza Covid. Gli ingredienti che hanno sancito il successo della Cena sotto le Stelle che ieri sera è andata in scena nel cuore della città della Bassa bresciana. Centinaia di orceani hanno apparecchiato il loro tavolo in piazza Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi e nella vie adiacenti: qualcuno ha portato il cibo da casa, altri lo hanno comprato nei locali, preparato dai commercianti che dopo il lungo stop hanno accolto con entusiasmo l’evento.

Divertimenti, voglia di andare avanti, ma non solo. A tavolo, assieme ai commensali, si è seduta anche la sicurezza: Forze dell’Ordine e volontari hanno blindato la piazza, misurando la temperatura a chi arrivava, contingentando gli ingressi e controllando il rispetto del distanziamento sociale.