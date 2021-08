L’appuntamento è in programma per il mercoledì che, come vuole la tradizione, è la serata dedicata al concerto sul palcoscenico di piazza Zanardelli.

Open stage per i giovani in occasione delle Quadre

Una serata dedicata ai giovani artisti che potranno esibirsi direttamente sul palco di piazza Zanardelli.

E’ quella in occasione per il mercoledì del quarantatreesimo Palio delle Quadre, la serata generalmente dedicata al concerto e che ha visto a Chiari negli scorsi anni (quando ancora il Covid non esisteva) grandi artisti come Arisa, Roberto Vecchioni, Raf, Annalisa e i The Kolors (solo per citarne alcuni).

«Open Stage è la serata delle Quadre dedicata ai giovani e alla musica - ha infatti spiegato l’assessore alla Cultura e alle Politiche culturali, Chiara Facchetti - Nessun dubbio sull'opportunità di dedicare un'iniziativa specifica ai giovani durante le Quadre 2021 e per offrire loro un palcoscenico dove potersi esibire e condividere passioni e talenti con i loro coetanei e con la città intera. L'iniziativa è stata pensata e organizzata in collaborazione con lo staff delle Politiche giovanili del Comune di Chiari, che ha sempre lavorato per offrire opportunità di socializzazione e espressione ai giovani del territorio, consapevoli delle difficoltà e delle privazioni, soprattutto di relazioni, che questi hanno affrontato durante i mesi più duri della pandemia.

Il Comune a questo tema non ha mai smesso di porre attenzione, nonostante le palesi difficoltà che ci si trova a gestire per l'organizzazione di eventi in questo periodo. Alcuni dei gruppi clarensi che condivideranno il palco di Open stage infatti avevano partecipato al Bando Pensogiovane ed erano stati premiati a gennaio, poco prima della zona rossa. Avranno finalmente la possibilità di regalarci una serata di buona musica nel rispetto delle misure di sicurezza».

L’appuntamento è dunque per l’8 settembre, a partire dalle 20.45, nel cuore della città. «Sarò probabilmente ripetitivo ma ho la ferma convinzione che il Palio delle Quadre sia il giusto luogo di incontro tra tradizioni e novità, un mix di generazioni ed eventi che animano, nonostante le difficoltà, la nostra Chiari - ha invece ribadito Ludovico Goffi, consigliere di maggioranza con delega al Palio delle Quadre - Quest’anno il mercoledì musicale sarà emblematico in tal senso: un palco nel cuore della città destinato a giovani clarensi che potranno esibirsi davanti ai propri amici e concittadini. Come espresso dall’assessore Facchetti, si è cercato di trovare un momento che fosse dedicato interamente ad una di quelle fasce maggiormente colpite in termini sociali ed emotivi dalla crisi pandemica. Una serata che vuole essere uno stimolo a non accantonare le proprie passioni ed i propri interessi nonostante le avversità. Chissà, magari sarà solo la prima di tante altre serate musicali giovanili di questo tipo. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro delle Politiche Giovanili che ancora una volta, si è rivelato fondamentale per l’interazione ed il coinvolgimento dei ragazzi. Proprio a quest’ultimi rivolgiamo l’invito a prenotarsi quanto prima per la serata. Saremo seduti e muniti di mascherine ma lo spettacolo, il divertimento e le emozioni sono assicurati».

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 030.7008253. Attenzione: in caso di pioggia l’evento sarà annullato, ma soprattutto è obbligatorio indossare la mascherina e presentarsi muniti di green pass e documento di identità. Ci sarà da divertirsi!