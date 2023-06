È entrata nel vivo la sesta edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, la manifestazione promossa dall’Accademia Tadini di Lovere e organizzata con la collaborazione di Visit Lake Iseo, l’ente di promozione turistica del Sebino, e di tutti i Comuni lacustri e adiacenti.

Onde musicali sulle note di violoncello e pianoforte del duo Laro-Laco

Tra i 75 appuntamenti in agenda è da segnalare l’esibizione del collaudato duo albanese Laro-Laco, in programma per sabato alle 21 con ingresso libero all’auditorium civico di Predore.

La violoncellista Dorina Laro e la pianista Kristina Petrollari Laco eseguiranno un "Adagio con variazioni" per violoncello e pianoforte di Ottorino Respighi, la "Sonata in La maggiore" per violoncello e pianoforte di César Franck (Allegretto ben moderato/Allegro/Recitativo/Fantasia, ben moderato/Allegretto poco mosso), le "Spanish dances" del compositore Enrique Granados e "Le Grand Tango" di Astor Piazzolla. Un programma eterogeneo che metterà in luce le qualità interpretative e l’abilità tecnica delle due musiciste albanesi.

La sesta edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo proseguirà con moltissimi eventi in programma fino a settembre. Tra i tanti appuntamenti sono da segnare in agenda la performance di Gianluca Campi (già vincitore del Campionato del mondo di fisarmonica) sulla motonave storica Capitanio a Lovere, in calendario per domenica 2 luglio, il concerto del quartetto d’archi dell’Umbria Ensemble programmato per giovedì 12 luglio a Marone, e ancora il Duo Sconcerto, cioè Matteo Ferrari (flauto) e Andrea Candeli (chitarra), che si esibirà a Solto Collina sul sagrato della Chiesa di San Defendente, dove si gode uno dei più bei panorami del lago, sabato 29 luglio.

La chiusura della rassegna musicale sebina andrà in scena sabato 9 settembre alle 16 e in replica alle 18.30 in un luogo magico, l’Isola di Loreto con il Rapsodia Saxophone Quartet.

Il programma completo del festival e le informazioni per le prenotazioni sono disponibili sul sito www.visitlakeiseo.info/eventi/onde-musicali-2023/.