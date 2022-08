Notte dei desideri: guardando le stelle in riva al lago

Notte dei desideri: è l'iniziativa promossa dall'associazione Lunaeunquarto in programma per stasera, mercoledì 10 agosto, nella Cittadella della Musica e dell'Arte di Marone.

Si accende la Notte dei desideri

Una serata in compagnia andando "a caccia" di stelle cadenti. Si terrà stasera, la notte di San Lorenzo, nella splendida cornice della nella Cittadella della Musica e dell'Arte di Marone, la bella iniziativa promossa dall'associazione di promozione sociale Lunaeunaquarto con il patrocinio del Comune di Marone. Un pic nic in riva al lago, tra gli ulivi del Sebino, dedicata a bambini e famiglie, a giovani, coppie e chiunque sia in cerca di un po' di magia puntando gli occhi verso il cielo.

L'appuntamento è per le 20 nell'area di via Battista Cristini. L'ingresso è libero.