Nicolai Lilin a Rovato per la rassegna Franciacorta la magnifica città

L’Amministrazione comunale di Rovato, in collaborazione con Fondazione Cogeme, prosegue il ciclo di incontri dal titolo “Franciacorta, la magnifica città. Incontri e passeggiate nella cultura”. Ospite mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 18 presso la Sala del Pianoforte del Municipio, Nicolai Lilin, scrittore russo di origini siberiane che per l’occasione presenta il suo ultimo volume “Ucraina. La vera storia”.

Già intervenuto a Chiari in occasione della rassegna della Microeditoria, Nicolai Lilin torna nel Bresciano. Nella sala del Pianoforte del Municipio, in via Lamarmora a Rovato, dialogherà con il vicesindaco Simone Agnelli e il segretario di Fondazione Cogeme Michele Scalvenzi. L’introduzione è affidata al primo cittadino Tiziano Belotti e al presidente di Fondazione Cogeme Gabriele Archetti.

Cenni biografici

Scrittore russo, di origini siberiane, nato nel 1980 a Bender, in Transnistra (oggi Repubblica Moldava, ma all’epoca facente parte

dell’Unione Sovietica). Dal 2010 vive e lavora a Milano. Con Einaudi ha pubblicato tutti i suoi romanzi. Con Piemme ha pubblicato “Putin, l’ultimo zar” che è diventato un bestseller.